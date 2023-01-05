تأجيل حفل بهاء سلطان ومسار إجباري لأجل غير مسمى

تأجل حفل الفنان بهاء سلطان وفريق مسار إجباري، الذي كان من المقرر أن يقام غدا في أحد فنادق الإسماعيلية، لأجل غير مسمى.

حفل بهاء سلطان ومسار إجباري سيقام في شهر يناير

كشف مصدر من داخل الشركة المنظمة، أن الحفل قد تقرر تأجيله ولم يتحدد بعد الموعد الجديد، لكنه ربما أن يكون في نفس الشهر الجاري.

كانت الشركة المنظمة لحفل بهاء سلطان ومسار إجباري، قد طرحت التذاكر منذ أيام، جاءت على ثلاث فئات مختلفة؛ الأولى بـ560 جنيها، والثانية بـ507 جنيهات أما الثالثة بـ357 جنيها.

بهاء سلطان شارك في حفل تريو نايت

يذكر أن الحفل كان سيكون الأول لبهاء سلطان بعد مشاركته في حفل تريو نايت أربيان الذي نظمته شركة روتانا، وشارك فيه 13 مطربا عربيا منهم نوال الزغبي ووائل كفوري وجورج سوف ووليد توفيق وعاصي الحلاني وأنغام وصابر الرباعي ولطيفة وأصالة نصري ونجوى كرم ونانسي عجرم.

وتعرض بهاء سلطان لعدد من التعليقات لعدم قدرته على التماشي والتناغم مع مطربي الحفل لخجله، وعدم قدرته على الغناء.