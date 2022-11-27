بهاء سلطان يحيي حفلا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

أحيا المطرب بهاء سلطان حفلا غنائيا ضخما في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورفع شعار كامل العدد.

وقدم بهاء سلطان خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق، خاصة أغنية «قلب أسود» والتي أطلقها مؤخرا ولاقت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

حفل بهاء سلطان

واعرب بهاء سلطان عن سعادته بالحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام حيث شارك جمهوره صور الحفل وعلق عليها: «من حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .. شكرا لكل الحضور واتبسطت جدا النهاردة معاكم»

آخر أعمال بهاء سلطان

وحقق بهاء سلطان نجاح كبير بأغنيته الاخيرة «قلب أسود» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوي، إذ نالت الأغنية إشادات الجمهور وحققت أعلى مشاهدات ععلى اليوتيوب وتقول الأغنية: «ما سمعتش أنا عن بني آدم أبدا بيعضو أيدي أهي اللي اتمدت له عملها.. أكتر من مرة بسهوله تخضو ماشي.. يقول إن أنا قاتله أبو قلب أسود فحمه هيجيب منين الرحمة.. هعتبره كان دوشه وزيطه في وسط زحمة».