شروط وأسعار تذاكر حفل بهاء سلطان ومسار إجباري.. أبرزها عدم دخول الأطفال

يحيي الفنان بهاء سلطان وفرقة مسار إجباري، حفلا غنائيا، 6 يناير المقبل، داخل أحد الفنادق في الإسماعيلية، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة.

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان ومسار إجباري

وطرحت الشركة المنظمة لحفل بهاء سلطان ومسار إجباري، التذاكر منذ أيام، جاءت على ثلاث فئات مختلفة؛ الأولى بـ560 جنيها، والثانية بـ 507 جنيهات أما الثالثة بـ 357 جنيها.

شروط الحفل

ووضعت الشركة المنظمة لحفل بهاء سلطان ومساء إجباري، بعض الشروط للحضور، وجاءت كالتالي:

- تفتح أبواب الحفل الساعة 4:00 مساء

- لا يسمح بالدخول لمن هم أقل من 10 سنوات

- لا يسمح بدخول الاسبراي بجميع أنواعه

- غير مسموح بدخول البانرز واليفط

- لا يسمح بدخول الليزر وكشافات الإضاءة بجميع أنواعها

- لا يسمح بدخول المواد المشتعلة «الألعاب النارية والشماريخ»

- غير مسموح بدخول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية

- غير مسموح بدخول الأسلحة الحادة بجميع أنواعها

- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها

- يمنع دخول أي حيوان

- تفتيش جميع الأغراض الشخصية قبل الدخول

- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات

- في حالة حدوث أي مشاجرة داخل الحفل يحق للمنظمين إخراج أطرافها