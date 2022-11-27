بهاء سلطان وشارموفرز وأحمد سعد في حفل الأكاديمية البحرية بالإسكندرية (صور)

شارك نجوم الأغنية بهاء سلطان وفريق شارموفرز وأحمد سعد في إحياء الحفل السنوي لطلاب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية وسط أجواء «لايف» عالمية بحضور عدد غير مسبوق من مختلف المراحل والكليات.

أحيا أولى فقرات الحفل أحمد سعد صاحب الكاريزما المميزة والذي افتتح فقرته بأغنية «إيه اليوم الحلو ده» وسط استقبال حافل من الطلاب بعدها أشعل الحفل بأغاني سكوت سكوت، سايرينا يا دنيا، لو جبنا سيرة الجدعنة، عليكي عيون، سألت نفسي كتير، بصلي وانت بتتكلم.. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين الذين تبادل معهم كلمات الدعابة و«القفشات».

وتصاعدت أجواء الإثارة مع صعود فريق شارموفرز على خشبة المسرح والذي حصد حماس الشباب من الجنسين بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها «دنيا»، «نميمة»، «كوكب»، «بووت»، «رقصت»، «انفصام»، «خمسة سنتى»، «مش فارقة»، «خلاص هسيطر»، و«حزينة».. وغيرها من الأغاني التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى ساعة ونصف الساعة.

وكان مسك الختام مع بهاء سلطان الذي قدم وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية منها «تعالى أدلعك» و«دلوقتي عجبناكم» و«الواد قلبه بيوجعه» و«أنا غلطان» و«يا ترى» و«أنا مصمم».. وغيرها مما قدمها تلبية لرغبات محبيه.

قدمت فقرات الحفل المذيعة المتألقة هدير أبو زيد التي سبق وأن شاركت في تقديم الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش بالأقصر وتخلل الحفل فقرات مميزة للمطرب مينا عطا وDJ عمرو سو وعدد من مواهب الأكاديمية.

كما تم تكريم نجوم الحفل أحمد سعد وشارموفرز وبهاء سلطان، والذين أشادوا بالتنظيم الرائع للعالمي ياسر الحريري «أمازون إنترتينمنتس» وكريس مجدي وتأمين العميد سيد متولى وكابتن عجمي وتصوير محمد أحمد ومهند صلاح.