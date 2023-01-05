نصائح تساعد طفلك على التوقف عن الكذب.. «قرب منه وامنحه الثقة»

تواجه الأمهات مشكلة الكذب لدى الأطفال في كثير من الأحيان، نتيجة تقليد الآخرين أو لتبرير أفعال خاطئة، أو الدفاع عن النفس، ويعتبر هذا السلوك مشكلة لدى الطفل إذا اعتاد عليها، وللأم أيضاً إذا لم تقوم سلوكه.

وهناك نصائح تساعد طفلك على التوقف عن الكذب، وأوضح الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي في حدثه لـ«الوطن»، أن الطفل يكتسب سلوكه من المجتمع المحيط به، وخاصة المقربين منه كالأسرة والأصدقاء، لا سيما حينما يكذب أمامه الأب والأم، مشبهًا ذلك بأن «الطفل مثل الأسفجنة إذا وضعتها على الماء فإنها تشربه».

وأضاف أستاذ الطب النفسي، أن الآباء يعلمون الآبناء الكذب دون قصد حينما يضعونهم في موافق محرجه، مثل أن يكونوا متواجدين بالمنزل ويبلغوا أبنائهم بأنهم غير موجودين، إذا أراد التهرب من سؤال أحد، وأبرز مثال على ذلك «قول له بابا مش موجود»، موضحاً: «لما تكذب قدام ابنك طبيعي ابنك يكذب تلقائي».

خطوات علاج مشكلة الكذب عند الأطفال

وهناك خطوات لعلاج مشكلة الكذب عند الأطفال، أوضحها «فرويز» بأن القرب من الطفل والتعاون معه ومنحه العطف والحنان، يبعده عن الكذب ويعلي العاطفة لديه، موضحاً أن الطفل يلجأ أحياناً للكذب لشعوره بالدونية والنقص العاطفي، إذ يعوض حرمانه العاطفي وقلة ثقته بالنفس في الكذب، لافتاً إلى أن هذه يكون متكسب من علاقة الطفل بالأب والأم وسلوكهم تجاهه «الأب والأم مصدر هذه الثقة أو منعها».

ابني يكذب كيف أتعامل معه؟

وذكر أستاذ الطب النفسي عدة لطرق لعلاج الكذب عند الأطفال، موضحاً أن الطفل البالغ من العمر 14 عاماً يمكن التغلب على الكذب لديه بالقرب منه ومنحه الثقة في ذاته «كل ما الثقة تزيد هيبطل كذب»، لافتاً إلى أن الطفل أحياناً يكذب بشكل متكرر فى أشياء ليست لها قيمة لمجرد الكذب فقط.

وأوضح أستاذ الطب النفسي أن الحل يمكن فى العقاب بحرمانه من الأمور المحببة لديه لفترة طويلة على الأقل 3 أشهر ليعدل الطفل سلوكه، وليس عقاب بدني أومنع مادي، وبعد العقاب وتعدل السلوك نصح «فرويز» باستمرار تقويم سلوك الطفل والتقرب منه ومنحه الثقة في النفس والنقاش والتحاور معه والاستماع منه «تدرجيا مرة في مرة بيرجع لعاطفته».