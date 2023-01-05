تامر مجدي خلال تصوير مسلسل ضرب بار: «الشغل مع ياسمين عبد العزيز ممتع»

أعرب الفنان تامر مجدي، عن سعادته البالغة لتعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، في مسلسل «ضرب نار»، الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

وكتب تامر مجدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «إمبارح كان أول مشهد يجمعني بالنجمة ياسمين عبد العزيز.. كلمة نجمة كبيرة دي تستحقها مش بس عشان هي نجمة جماهيرية وليها جمهور كبير، لأ كمان عشان نجمة كبيرة في تصرفاتها مع زمايلها وصناع العمل في اللوكيشن».

وأضاف تامر مجدي عن ياسمين عبد العزيز في ضرب نار، قائلًا: «روح حلوة ودم خفيف وبسيطة وجميلة، عينيها مش على نفسها وعلى أدائها وبس، لا مهتمة ومركزة في كل حاجة حواليها».

وتابع «مثال ممكن ياسمين عبد العزيز تقولي هنعيد تاني عشان تامر ممكن يقول كلامه أحسن وتقولي رأيها قولها بطريقة كذا هتبقى أحلى عشان أطلع في أحسن شكل، وتضيف إيفيهات وكلام للمشهد لكل اللي حواليها ومتفهمة جدًا رأيك كممثل.. حقيقي الشغل ممتع جدًا وإضافة كبيرة.. أشكرك جدًا جدًا قدام كل الناس علي كل حاجة حلوة ضفتهالي.. أنتي أخت لينا كلنا.. وكلنا بنحبك والمسلسل هيبقي ضرب نار بعون الله».