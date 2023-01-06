في عيد ميلاده.. أهم محطات مشوار الفنان أحمد عيد

يحتفل اليوم الفنان أحمد عيد بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الجمعة 6 يناير، ويعد عيد أحد أبرز نجوم جيله في اللون الكوميدي.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المحطات في مشوار أحمد عيد الفني:

بداية أحمد عيد

أحمد عيد من مواليد المنزلة بمحافظة الدقهليه ،التحق بكلية الزراعة، ولكنه لم يستكمل الدراسة بها بسبب حبه الشديد للتمثيل لذلك تركها و ألتحق بمعهد الفنون المسرحية.

وقدم العديد من الأعمال الفنية الكوميدية والتي كانت علامة في مشوارة الفني فقد شارك في بطولة فيلم ثقافي عام 2000 مع أحمد رزق وفتحي عبد الوهاب، وبعدها قدم أول بطولة مطلقة له من خلال فيلم ليلة سقوط بغداد، ويليه فيلم أنا مش معاهم ورامي الإعتصامي ثم فيلم حظ سعيد عن ثورة 25 يناير ثم فيلم ياباني أصلي في عام 2017 وفيلم خلاويص في عام 2018.

عودة أحمد عيد للساحة الفنية

ابتعد أحمد عيد فترة عن الساحة الفنية ليفاجئ جمهوره هذا العام بالعوده من خلال عدد من الاعمال الفنية فنيه وهم مسلسل «عملة نادرة» مع نيللي كريم، والذي انطلق تصويره مؤخرًا، و الذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية من تأليف الكاتب مدحت العدل، ويشارك في بطولته جمال سليمان، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن إنتاج جمال العدل.

وكما شارك في العرض المسرحي «اخطف مراتي ولك تحياتي» الذي تم عرضة بموسم الرياض وحقق نجاح كبير، من بطولة أحمد بدير، وبدرية طلبة، وإسماعيل فرغلي، ومحمد الصاوي، وياسر الطوبجي