أحمد عيد يعود للساحة الفنية بمسرحية ومسلسل وفيلم

بعد غياب عن الساحة الفنية المصرية، دام لأكثر من 4 أعوام تقريبًا، يعود الفنان أحمد عيد من جديد لجمهوره، بأعمالٍ متنوعة ما بين السينما والدراما والمسرح أيضًا، ليعيش حالة من النشاط الفني بالتزامن مع الأيام الأخيرة من عام 2022.

ويستعد أحمد عيد، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المُقبلة، حيث يُشارك في موسم الرياض، من خلال مسرحية كوميدية تحمل اسم «اخطف مراتي ولك تحياتي»، ويُشارك في بطولتها كل من أحمد بدير، وبدرية طلبة، وإسماعيل فرغلي، ومحمد الصاوي، وياسر الطوبجي، وآخرين.

ومن المُقرر أنّ تنطلق أولى عروض مسرحية أحمد عيد اعتبارًا من يوم 22 ديسمبر الجاري ولمدة 5 أيام متواصلة، على مسرح محمد العلي.

وتدور أحداث مسرحية «اخطف مراتي ولك تحياتي» حول حسن وإيناس زوجان يعيشان مع والد الأخيرة الرجل الاستغلالي البخيل، ويحلم حسن بالانفصال عنه، وعليه يتفق مع إيناس أن تخطفها عصابة وتطلب فدية من والدها.

أحمد عيد في «عملة نادرة» مع نيللي كريم

أما على مستوى الدراما، تعاقد أحمد عيد، على المُشاركة في بطولة مسلسل «عملة نادرة» مع نيللي كريم، والذي انطلق تصويره مؤخرًا، وهو العمل الذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية من تأليف الكاتب مدحت العدل، ويشارك في بطولته جمال سليمان، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن إنتاج جمال العدل.

أحمد عيد يتعاون مع لؤي السيد في «الشيطان شاطر»

ويعود أحمد عيد، للسينما، بفيلمٍ جديد يحمل اسم «الشيطان شاطر» من تأليف لؤي السيد، بينما لازال العمل في مرحلة الكتابة حاليًا، ولم يتحدد موعد تصويره بعد، حيث إنّ الشركة المنتجة لم تنته من مرحلة التعاقدات وتسكين الأدوار.