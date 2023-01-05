هشام عباس لـ أنغام: حفظت أغنيات محمد منير وعلي الحجار في طفولتي

قال الفنان هشام عباس، إنه لم يشارك بالغناء في كورال المدرسة، «كنت بغني في البيت، وحافظ أغاني أحمد عدوية كاملة، وحفظت ألحان عمار الشريعي وهاني شنودة، وأغاني علي الحجار ومحمد الحلو ومحمد منير، خاصة أغنية نعناع الجنينة».

عباس: مكنتش متخيل إني هغني في يوم من الأيام

وتابع عباس، خلال استضافته مع الفنانة أنغام في برنامجها المذاع على فضائية dmc، «أنا مكنتش متخيل إنى هغني في يوم من الأيام، وكان اهتمامي كله بالهندسة زي والدي، لكن حبي للموسيقى شدني، واتعرفت على طارق الكاشف في الجامعة، وعملت ألبوم أغاني الأفراح والملحنين والموزعين شاطرين جدا، منهم محمد هلال».

هندسة الصوت

وأشار الفنان هشام عباس، إلى أنه تعلم هندسة الصوت من الموزعين الذين عمل معهم، ومنهم طارق الكاشف، وطارق مدكور، ونشأت نصر الدين وهاني كوتة، ومحمد هلال، وأحمد الجبالي وحسام حسني وأحمد مصطفى، مضيفا «أنا بحب المزيكا والإنتاج الموسيقي من زمان، وغنيت في فرقة أمريكانا شو، كنا بنحول الأغاني الغربي إلى أغاني عربي، زي تعريب كده بنفس الألحان ونجحنا في ده».