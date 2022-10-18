هشام عباس ورحال يفاجآن الجمهور بأغنية «أخدت البال»

طرح برنامج «مزيكا صالونات» الموسم الثالث، أغنية حلقة الفنان هشام عباس، والموزع رحال، التي تحمل عنوان «أخدت البال»، وذلك عبر القناة الرسمية للبرنامج على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أخدت البال من كلمات وغناء هشام عباس

أغنية أخدت البال، كلمات وغناء هشام عباس، وتوزيع موسيقي رحال، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بالعمل مع ويجز بأغنية البخت.

واحتوت الحلقة على كواليس العمل بين هشام عباس ورحال على مدار 8 ساعات متواصلة لعمل أغنية مختلفة عن لونهما الفني الذي اعتاد عليه الجمهور.

هشام عباس يحيي حفلا في مدينة رشيد

وأجرى الثنائي في البداية حوارا نقاشيا حول صناعة المزيكا ليقوما بعمل فني ينال إعجاب الجمهور، فضلا عن حديث الفنان هشام عباس عن تغير شكل وأسلوب صناعة المزيكا والتوزيع الموسيقي في الوقت الراهن.

وكان الفنان هشام عباس أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بمهرجان رشيد للأغنية، وقدم أغنيات شوفي، جمالك خطر، وأنا أعمل إيه، عيني، عنيها السود، فينه، ناري نارين، قول عليا مجنون، بتقولي، جوه في قلبي، زمان وغيرها.

يذكر أن هشام عباس يجهز حاليا لألبوم غنائي جديد من المقرر طرحه مع بداية العام المقبل.