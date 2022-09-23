نائب محافظ البحيرة: هشام عباس سيشارك في مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

كشفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى، تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة ومرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، إذ من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 24 سبتمبر.

أجواء كرنفالية

وقالت بلبع في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنّ دار الأوبرا بالقاهرة ووزارة السياحة والآثار ترعى المهرجان بهدف تنشيط السياحة، حيث من المقرر أن يستمر على مدار 3 أيام، مشيرةً إلى أنه مهرجان شعبي وأجواء كرنفالية.

تفاصيل مشاركة الفنانين

وأضافت نائب محافظ البحيرة: «الفنانون سيشاركون، وسنشهد اليوم مشاركة نسمة محجوب وفريق اوركسترا القاهرة السيمفوني، وغدا سيشارك هشام عباس»، مشيرةً إلى أنّ المهرجان هدية من وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار لأهالي رشيد الذين تصدوا للحملة الإنجليزية بقيادة فريزر عام 1807 وذلك في 19 سبتمبر، وهو ما يواكب العيد القومي للمحافظة.

وتابعت: «تمّ اختيار موعد مهرجان رشيد للموسيقى ليتزامن مع الذكرى 200 لفك رموز حجر رشيد يوم 27 سبتمبر، وبخاصة أن المسرح والديكورات جرى تصميمها على شكل حجر رشيد، والأهالي ملمون بذلك تماما».

مشروعات المحافظة

وحول المشروعات التي جرى تدشينها خلال العيد القومي للمحافظة، قالت نائب المحافظة: «المشروعات تتراوح بين محطات المعالجة وامتدادات لمحطات المياه وطرق تمّ رصفها ومكتبة مصر العامة بالدلنجات ثالث مكتبة تم رفع كفاءتها، وافتتاح معرض دمنهور الخامس للكتاب والعديد من المدارس الجاهزة للافتتاح، بالإضافة إلى مراكز الشباب وحمامات السباحة وكباري مشاه».