هشام عباس: ألبومي الجديد مليء بالمفاجآت.. وانتظروه قبل نهاية العام

قال الفنان هشام عباس، إنه لا يزال يعمل على تسجيل أغنيات ألبومه الجديد والمقرر أن يطرحه مع نهاية العام الجاري، ويتضمن عددا كبيرا من الأغنيات.

وأضاف «عباس» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أغنيات الألبوم تكون مفاجأة للجمهور، وتتماشى مع شكل الموسيقى السائد في الوقت الحالي.

طرح الألبوم قبل نهاية العام

وأكد أنه يعمل بكل جهد على طرح الألبوم قبل نهاية العام الجاري، إذ لا يكون قد ابتعد كثيرا عن جمهوره بسبب عدم طرحه ألبومات منذ عام 2019 من خلال «عامل ضجة».

هشام عباس اختتم مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، بإحياء حفل غنائي قدم فيه مجموعة من أعماله الجماهيرية؛ كان منها كدة رضا، حمادة عزو، أيام لمتنا، يا ليلة، جوا في قلبي، وأنا أعمل إيه، ناري نارين، فينه، شوفي، حلال عليك، أمي الحبيبة، زمان وغيرها.

هشام عباس قدم حفل ختام مهرجان رشيد

وأعرب عباس، مؤخرا، عن سعادته بتكرار تجربته في تقديم برامج المنوعات، مؤكدا أنه حاول من خلال «ساعة لقلبك» رسم السعادة على وجوه المشاهدين، عبر استضافته لأشهر الفنانين والرياضيين، وكان يشارك ضيوفه الغناء وفق طبيعة الحلقات، وضيوفه تحدثوا بسعادة عن أيام طفولتهم وذكريات المدرسة والنجاح الذي حققوه طيلة حياتهم.