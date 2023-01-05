نواب: «القاهرة» تعمل دائما لتعزيز سيادة الدولة الليبية ومنع التدخلات الأجنبية في شئونها

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مصر تعمل دائماً من أجل تعزيز سيادة واستقرار ليبيا، باعتبارها امتداداً للأمن القومى المصرى، واستضافت على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستورى برعاية الأمم المتحدة، وكذلك اجتماعات لمختلف القبائل والأطراف الليبية من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ومنع كافة التدخلات الأجنبية فى الشئون الليبية.

الكاتب: الدعم المصري للأشقاء أسهم في التوافق وتحقيق نقطة انطلاق نحو بناء مؤسساتهم

وقالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن الدولة المصرية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة من أجل الوصول إلى توافق بين كافة الفصائل والأطراف فى ليبيا، مثمّنة استضافة مجلس النواب المصرى، أمس، كلاً من المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، وخالد المشرى، رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا.

وأضافت «الكاتب» أن مصر تعمل دائماً من أجل سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداداً للأمن القومى المصرى، خاصة أن مصر استضافت على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستورى برعاية الأمم المتحدة، وكذلك اجتماعات لمختلف القبائل والأطراف الليبية، من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ومنع كافة التدخلات الأجنبية فى الشئون الليبية.

وثمَّنت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالبحيرة، توافق المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، وخالد المشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية على الوثيقة الدستورية، التى صدرت فى بيان مشترك أمس، من داخل مجلس النواب المصرى، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.

زين الدين: مصر كانت الراعي الأمين للدفع في اتجاه إجراء الانتخابات

وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه يجب ألا ننسى توجيه الشكر لكافة الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وكافة الدول الصديقة والشقيقة التى تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.

وأكد أن مصر تحرص على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداداً للأمن القومى المصرى، ودعمها المتواصل والمستمر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهى الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن مصر استضافت على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستورى برعاية الأمم المتحدة، والتى تُوجت بالتوافق بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى وخالد المشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة على الوثيقة الدستورية التى ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.

وأوضح «زين الدين» أن مصر انحازت لمصلحة ليبيا والليبيين ليتجاوزوا أزمتهم، ودفعت للمساندة دون كلل أو ملل، وواصلت العمل بجدية للدفاع عن سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبى، مضيفاً أن مصر كانت الراعى الأمين للقاءات مختلفة للدفع نحو القضاء على الانقسام السياسى والدفع فى اتجاه اختيار الليبيين لمن يمثلهم وإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.

وأضاف أن مصر سعت إلى مساعدة المجلسين الأعلى والنواب للوصول إلى أساس دستورى لإجراء الانتخابات، واحتضنت اللجان المشتركة فى وقت لم يكن لها أن تجتمع داخل ليبيا، وأصبح لقاؤها ميسراً وأسهم فى الوصول للتوافق على وثيقة دستورية واضحة المعالم تؤدى إلى القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المعطيات، وكان أولها الإطار التشريعى وقد تم إنجازه، وهناك أشياء تتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات والبنية التحتية للانتخابات، بالإضافة إلى كيفية إجرائها وسط انقسامات داخلية، وسيتغلب الشعب الليبى على كافة المصاعب لبناء دولته.

وتابع قائلاً: «نؤكد كنواب وكشعب مصر دعمنا التام للجهود التى بُذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهى الأزمة الراهنة، وتكون نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية».