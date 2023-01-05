هشام عباس لـ أنغام: والدي كان مصمم أشتغل مهندس وغنيت بالصدفة

قال الفنان هشام عباس إنه طلب من الموزعين الذين عمل معهم، أن يتخصص في هندسة الصوت، مضيفًا «والدي كان مصمم إنى أشتغل في الهندسة اللى درستها وأغني كهواية، لأني درست هندسة الميكانيكا في الجامعة الأمريكية».

عرفت أغنية "الله يسلم حالك" بالصدفة

أوضح «عباس» خلال استضافته مع الفنانة أنغام في برنامجها المذاع على فضائية «dmc»، أنه عمل بالهندسة بالفعل في مجال حقن البلاستيك، لكنه كان يذهب للاستديو مساء، متابعًا «كنت بسجل مع مصطفى السقا اللى بقى من أهم المعدين بعد كده، وعرفت أغنية الله يسلم حالك بالصدفة وعملنا ألبوم عشانها، وفيه ناس كتير كانت بتحارب علشان تعمل اللى أنا كنت مش بفكر أعمله في الموسيقى».

الكورال علمنا الالتزام

أشار الفنان هشام عباس إلى أنه كان يمارس الموسيقى في الكورال المدرسي، لكنه لم يغنِّ، متابعًا «الكورال علمنا الالتزام والعرب والموشحات ومختلف الأدوات الموسيقية، وكنت بحب أغاني عبدالوهاب وبدأت أقلده في توزيع الأغنية وتقديمها، وقعدت في موال أشكى لمين الهوى 6 شهور عشان أحفظ العُرب وأقولها زيه بالضبط وبذلت مجهود كبير».