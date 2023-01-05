إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ3 مراكز بكفر الشيخ

تمكنت حملات الوحدات المحلية لمراكز ومدن فوه، ومطوبس، والحامول بكفر الشيخ، من إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 5 حالات تعدي بفوه

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، من إزالة 5 حالات على مساحة 950 متر، بقرية أبو دارز، بمدينة فوه، وبقريتي «قبريط، والسالمية»، منهما حالتين بقرية «أبو دراز» على مساحة بإزالة شدة خشبية، وردم قواعد قبل الرمي في المهد، وحالة تعدي بمدينة فوه، وإزالة حالة بقرية السالمية» على مساحة 200 متر، وإزالة تعدي بقرية «قبريط» على مساحة 100 متر، ضمن الحملات التي تشهدها مدن وقرى المحافظة.

كما أشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على إزالة حالة تعدٍ مباني بالطوب الأبيض على مساحة 100 متر بعزبة كوم موسى بالسعادة بحضور آيات فتح الباب، رئيس قرية بني بكار، وأشرف حمام، سكرتير الوحدة المحلية، ومصطفى حجازى، رئيس القسم الهندسي.

إزالة 3 حالات تعدي بالحامول

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة 3 حالات تعدي في المهد، منهما إزالة حالتي بناء مخالف عبارة عن فك شدة خشبية لصبة دور أول علوي، الحالة الأولى بقرية 48 الجدية بمساحة 110م، والحالة الثانية غرب تيرة بمساحة 70م، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه ورفع الأخشاب، كما تمت إزالة مبنى بالبلوك الأبيض تعدى على الأرض الزراعية بقرية 36 المظلة، وتنفيذ الإزالة على أكمل وجه حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بمنع التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية، باعتبارها تُمثل أمناً قومياً وغذائياً للمواطنين، إضافة لمنع التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بهذا الملف، للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة.