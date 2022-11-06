8 معلومات عن «الدكتور أوز»: أول مسلم يرشحه الحزب الجمهوري لـ«الشيوخ»

كشف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمرشح الجمهوري محمد أوز في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الأمريكي، والذي سيكون أول سيناتور مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي إذا فاز في الانتخابات النصفية أمام منافسه الديمقراطي جون فيترمان.

ومن أبرز المعلومات عن المرشح الجمهوري محمد أوز:

نشأته وطفولته وميلاده

1- محمد جنكيز أوز الشهير بدكتور أوز هو مواطن أمريكي مسلم متصوف من أصول تركية ويبلغ من العمر 62 عاما.

2- ولد في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو لأسرة تركية مسلمة، حيث ينتمي والده لمقاطعة قونية في تركيا، وكان يعمل جراحًا، أما والدته والدته فكانت من أصل شركسي ومن عائلة ثرية في إسطنبول.

3- نشأ «أوز» في ولاية ديلاوير، وتلقى تعليمه في مدرسة تاور هيل فيها، وحصل على شهادة بكالوريوس في علم الأحياء بامتياز من جامعة هارفارد عام 1982، وحصل على الدكتوراه في الطب من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا عام 1986.

4- حصل على عدد من براءات الاختراع المتعلقة بجراحة القلب عام 2015.

ظهوره على الشاشات الأمريكية

5- عام 2003 حل ضيفًا على المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، ومنذ ذلك الحين أصبح ظهوره معتادا على الشاشات الأمريكية، إلى أن أطلق برنامجه «دكتور أوز شو»، الذي يركز على القضايا الصحية والطبية، واستمر عرضه لمدة 13 موسما بدأ من عام 2009.

6- نال «أوز» 9 جوائز إيمي، وعينه الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الرئيس للرياضة واللياقة والتغذية في 2018، ثم فصلته إدارة بايدن.

7- متزوج من الكاتبة ليزا أوز ولديهما 4 أبناء.

8- أعلن أنه سيتنازل عن الجنسية التركية حال فوزه في الانتخابات بحسب جريدة «الزمان» التركية.