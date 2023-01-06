هاجر أحمد: «بعمل عيد ميلاد لبنتي كل شهر»

حكت الفنانة هاجر أحمد عن بداياتها الفنية، مشيرة إلى أن أسرتها رفضت عملها في الفن في البداية، وكانوا يرفضون التمثيل حتى وقت قريب بسبب قلقهم من أوقات التصوير، بالإضافة للقلق عليها طول الوقت باعتبارها أصغر أفراد الأسرة حيث يقع ترتيبها التاسعة والأخيرة في أسرتها.

شقيقها كان يذهب معها للتصوير

وأوضحت هاجر أحمد خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، أن شقيقها كان يذهب معها للتصوير وكذلك شقيقتها هند التي وقفت بجوارها كثيرًا، مشيدة بعلاقتها بأخواتها الـ8 حيث يبلغ الفارق بينها وبين أكبر أخواتها 18 عام والفارق بين كل أخ ومن يليه عامين فقط.

كانت ترغب في تسمية ابنتها «ايزابيل»

وتحدثت هاجر أحمد عن ابنتها غالية والتي تبلغ من العمر 7 شهور لافتة أنها تحتفل بعيد ميلادها مرة كل شهر مضيفة «كل شهر بعمل لها عيد ميلاد وكل يوم بيعدي بعتبره انجاز ليا وانها كبرت وبقت عروسة»، لافتة أنها كانت ترغب في تسميتها «ايزابيل» نسبة لشخصية تؤديها في مسرحية أسبانية ولكن زوجها رفض.