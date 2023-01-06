تطوير منطقة أبيدوس.. تصميم فريد ومبنى يحمله 36 عمودا «فيديو»

تضم أرض مصر عددًا ضخم من الآثار المصرية، والتي تقف شامخة في المعابد والمتاحف، دليلًا وبرهانًا على أن أرضها مهد الحضارة والتاريخ.

يقع على مساحة 6500 متر مربع

ويحتوي صعيد مصر على عدد من المعابد والمتاحف والمناطق الأثرية الرائعة ومنها منطقة آثار أبيدوس بسوهاج والتي شهدت حركة تطوير واسعة خلال الفترة الماضية.

وتعتبر منطقة أثار أبيدوس من أعظم المناطق الأثرية في مصر والعالم وهي منطقة ذات تصميم فريد على مستوى كل المناطق الأثرية.

ويهدف تطوير منطقة أبيدوس إلى تحقيق الرؤية الحضارية للمنطقة وفتح المجال البصري بها.

ويتميز معبد أبيدوس بأنه المعبد الوحيد الذي يحتفظ بسقفه ويستند على 36 عمود جرانيت.

وشملت أعمال تطوير منطقة أبيدوس الساحة الأمامية وعمل مسارات جديدة للزيارة عند معبد سيتي الأول وانشاء مبنى لخدمة الزوار وساحات للسيارات وتأمين المنطقة الأثرية، ووصلت تكلفة تطوير المنطقة وخفض منسوب المياة الجوفية 42 مليون جنيه.