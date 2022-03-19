وفود أولمبياد الكليات المتخصصة في زيارة خاصة لمعبد «أبيدوس»

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن اللجنة المنظمة لأولمبياد الكليات المتخصصة، نظمت زيارة لوفود الجامعات المشاركة إلى معبد «أبيدوس»، بمركز البلينا، اليوم السبت، للتعرف على الحضارة المصرية وتنشيط للسياحة الداخلية، وذلك ضمن فاعليات الأولمبياد.

أولمبياد الكليات المتخصصة برعاية رئيس جامعة سوهاج

وقالت الدكتورة ندى عبدالعزيز، بكلية طب سوهاج ورئيس لجنة الزيارات بالأولمبياد، إن تنظيم زيارة لطلاب وفود الجامعات للمعالم الأثرية بالمحافظة، جاء تنفيذاََ لتوجيهات الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، الذي تقام جميع الفعاليات تحت رعايته المباشرة، موجهة الشكر لشركاء النجاح من لجان الاسقبال والتنظيم والإعلام بالجامعة.

كما أوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أن الجامعة تستعد لاستقبال الوفود وإعداد البرنامج الاحتفالي منذ 3 أشهر، الأمر الذي أسفر عن رضا كبير من جميع رؤساء الوفود وجميع الطلاب المشاركين في الأولمبياد.

استعداد المعبد لاستقبال وفود خاصة بالجامعة

ومن جانبه، صرح مسؤول لجنة الآثار بمعبد «أبيدوس»، عن استعداد المعبد لاستقبال أي وفود خاصة بالجامعة، لتشجيع السياحة الداخلية، موجهاً الشكر لرئيس لجنة الزيارات، لالتزام الوفود من الطلاب والمشرفين واحترامهم لقواعد المعبد، في الحفاظ على الآثار المصرية العريقة.

وأعرب الطلاب المشاركون في الأولمبياد عن سعادتهم بما شاهدوه من معالم تاريخية عن حضارة بلادهم، مؤكدين أن ذكراها ستظل في أذهانهم.

تأهل 6 جامعات لنهائيات تنس الطاولة

من جانب آخر، أعلنت لجنة المسابقات لأولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية، عن النتائج النهائية لمباريات اليوم الثاني للعبة تنس الطاولة طلاب، للمجموعات الثلاثة، والتي أسفرت عن تصدر كلية التربية الرياضية بجامعة بنها للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ، بينما جاءت جامعة سوهاج في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

أما المجموعة الثانية، فقد تصدرها فريق كلية التربية الرياضية بأسيوط، برصيد 9 نقاط، ثم جامعة المنيا بـ6 نقاط، وتحتل جامعة المنوفية المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، وكفر الشيخ المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي انتظار المباراة الرابعة في المجموعات لتحديد الفرق المتأهلة عن كل مجموعة.