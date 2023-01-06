مسيرة لـ100 ألف عامل لدعم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية

شهدت العاصمة الكورية الشمالية «بيونج يانج»، أمس الخميس، مسيرة حاشدة واسعة النطاق ضمت 100 ألف مشارك يوم الخميس لدعم قرارات الاجتماع السادسة للجنة المركزية لحزب «العمال» الكوري الحاكم في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

وشارك حوالي 100 ألف عامل وطالب، بحضور رئيس وزراء البلاد «كيم ديوك-هون»، وأعضاء من حزب«العمال» الكوري الحاكم في المسيرة الذي أُقيم بـ «استاد 1 مايو» في العاصمة «بيونج يانج»، وتعهدوا بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب الذي عُقد من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي.

«جيل» يدعو إلى بذل المزيد من الجهود نحو زيادة توليد الكهرباء

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن العضو المناوب في المكتب السياسي لحزب «العمال» الكوري الحاكم، «كيم سو-جيل»، حث على الولاء لزعيم البلاد «كيم جونج أون».

كما دعا «جيل»، في كلمة إلى بذل المزيد من الجهود نحو زيادة توليد الكهرباء وتحقيق بناء 50 ألف منزل في «بيونج يانج» بحلول عام 2025.

من جانبه، أشار سكرتير لجنة مدينة «بيونج يانج»، إلى استمرار بلاده في المضي قدمًا، رغم من كل أنواع الصعوبات التي شهدتها البلاد في 2022.

«البنتاجون»: «واشنطن» تحتفظ بقدرات استخباراتية في المنطقة

من جانبها، تواصل «واشنطن» العمل بصورة وثيقة مع كوريا الجنوبية لمراقبة تهديدات «بيونج يانج»، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» العميد بات رايدر.

وشدد رايدر، على أن بلاده تحتفظ بقدرات استخباراتية في المنطقة. وجاءت التصريحات الأمريكية على خلفية تسلل مجموعة من الطائرات بدون طيار كورية شمالية «مسيرات» إلى كوريا الجنوبية قبل أن تعود أدراجها.