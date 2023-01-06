حالة الطقس اليوم.. أمطار وأجواء باردة والحرارة تسجل 20 درجة في القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حال الطقس اليوم، مشيرة إلى وجود تسودها شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس.

وأكدت الأرصاد أن طقس الجمعة سيشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضح خبراء الهيئة استمرار الطقس البارد ليلا على كافة الأنحاء لطيف خلال فترات النهار على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع تراجع فرص سقوط الأمطار على جميع المدن والمحافظات باستثناء السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، كالتالي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 20 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 20 - 15

- العلمين الجديدة 19 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 19 - 14

- رفح 18 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 14 - 04

- رأس سدر 21 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 19- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 21 - 18

- شلاتين24-18

- شرم الشيخ 23 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 19 - 08

- سوهاج 20 - 09

- قنا 20 - 09

- الأقصر 20 - 08

- أسوان 22 - 13

- الوادي الجديد 20 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 23 - 18

- رأس حدربة 22-17.