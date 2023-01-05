«الأرصاد»: طقس الغد صافي مع تراجع فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة، سيشهد طقسا صافيا، غير ممطر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع تراجع فرص سقوط الأمطار على جميع المدن والمحافظات عدا السواحل الغربية للبلاد حيث تشهد أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد، أن طقس الغد مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وبارد في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، كما تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية لمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 20 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 20 - 15

- العلمين الجديدة 19 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 19 - 14

- رفح 18 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 14 - 04

- رأس سدر 21 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 19- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 21 - 18

- شلاتين24-18

- شرم الشيخ 23 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 19 - 08

- سوهاج 20 - 09

- قنا 20 - 09

- الأقصر 20 - 08

- أسوان 22 - 13

- الوادي الجديد 20 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 23 - 18

- رأس حدربة 22-17