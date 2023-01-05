توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار وليلا، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات جنوب سيناء وجنوب البلاد، إذ يكون الجو لطيفا خلال ساعات النهار، وبارد ليلا.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن فرص سقوط الأمطار ستظل مستمرة بنسبة لا تزيد عن 30% على السواحل الشمالية للبلاد والسواحل الغربية، ولكنه ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأعمال اليومية.

في حين تتراجع أي فرص لسقوط الامطار من القاهرة الكبري ومنطقة مصر الوسطى وجنوب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع استمرار تكون الشبوبة الكثيفة أحيانا على مدن القناة والقاهرة الكبرى والطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ما يلي:

درجات الحرارة الجمعة 6 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 7 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الاحد 8 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.