«غرفة السياحة»: ارتفاع نسب إشغال فنادق أسوان العائمة والثابتة في يناير

أكد خيري محمد علي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب إشغال الفنادق الثابتة والعائمة بأسوان تتراوح ما بين 80 إلى 85 %، وسترتفع بشكل كبير بداية من النصف الثاني من شهر يناير الجاري على أن تصل لذروتها خلال إجازات منتصف العام الدراسي بمصر في الفترة من 27 يناير حتى يوم 9 فبراير المقبل.

الموسم السياحي الشتوي

وأضاف خيري محمد علي أن الموسم السياحي الشتوي الحالي شهد زيادة في نسب الإقبال على المزارات الأثرية والثقافية الموجودة بأسوان لا سيما بمعبد أبو سمبل، لافتا إلى أن أهم ما يميز الحركة السياحية الوافدة لأسوان خلال الفترة الحالية هو تعدد الدول المصدرة للسياح للمحافظة.

وتابع: «الحركة السياحية الوافدة لأسوان لا تعتمد حاليا على دولة واحدة بل تأتي من دول مختلفة مثل إسبانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا أكثر الدول إرسالا للسياح خلال العام الماضي.

ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق

وأشار ئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان إلى أن فنادق أسوان العائمة والثابتة تلقت حجوزات كبيرة من السياح الأجانب والمواطنين المصريين لحجز غرف لهم خلال إجازات منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أن نسب الحجوزات خلال إجازات العام الدراسي وصلت من الآن لما يقرب من 100% بالرغم أنه باقي على تلك الإجازات نحو 20 يوما.

وكان علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية قد أكد في تصريح سابق أن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي ستكون مرتفعة للغاية وأن نسب الإشغال بالفنادق العائمة العاملة بين المحافظتين ستكون مرتفعة.