«السياحة»: فنادق أسوان الثابتة والعائمة حجزت بالكامل في إجازات منتصف العام

قال خيري محمد علي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لا توجد أية أماكن شاغرة بالفنادق العائمة أو الثابتة بأسوان خلال إجازات منتصف العام الدراسي، التي تبدأ 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، حيث حٌجزت الفنادق من الآن بشكل كامل، لافتا إلى أن حجوزات الأجانب والمصريين على التواجد بأسوان خلال تلك الفترة كبير للغاية.

الفنادق اعتذرت عن قبول أية حجوزات جديدة

أضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة والفنادق العائمة والثابتة بأسوان، بدأت في الاعتذار عن قبول أية حجوزات جديدة حاليا، خلال إجازات منتصف العام الدراسي، وذلك بعد أن وصلت الحجوزات من الآن إلى نحو 100%، متابعا أن «العديد من المصريين الذين لم يجدوا حجوزات متاحة بالفنادق العائمة والثابتة خلال إجازات منتصف العام الدراسي، لجأوا لحجز شقق بالمحافظة خلال تلك الفترة».

نسب الإشغال الفندقى خلال الكريسماس

وأشار إلى أن نسب إقبال السياح الأجانب على التواجد بأسوان خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة كانت مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن نسب الإشغال خلال تلك الفترة تتراوح بين 85 إلى 95%، موضحا أن تلك النسب ستتراجع إلى حد ما خلال الـ10 أيام المقبلة، على أن تعاود الإرتفاع بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري، إلى أن تصل لذروتها خلال إجازات منتصف العام الدراسي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان، أن الحركة السياحية الوافدة لأسوان خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023، كانت متنوعة، من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن إسبانيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح، خلال تلك الفترة تلتها كل من فرنسا وأمريكا وإيطاليا، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت قدوم أعداد جيدة من سياح أمريكا اللاتينية، ولاسيما المكسيكيين، فضلا عن سياح دول جنوب شرق أسيا.