«غرفة السياحة»: نتوقع زيادة 20% في أعداد الوافدين لمصر خلال 2023

توقع محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، زيادة أعداد الوافدين إلى مصر خلال عام 2023 بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، مشيرا إلى أن البلاد استقبلت في 2022 حوالي 13 مليون أجنبي.

القاهرة والأقصر وأسوان الأكثر إشغالا

وأضاف «فاروق»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية التى استقبلتها كافة المدن السياحية المصرية ولاسيما القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة كانت جيدة، موضحا أن فنادق العاصمة والأقصر وأسوان كانت الأكثر إشغالا.

إجازات أعياد الربيع

وتابع: «أعداد السياح الوافدين لمصر ستعاود الارتفاع مجددا بنسبة كبيرة بالمدن السياحية الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم في أعياد الربيع خلال شهري مارس وإبريل 2023.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال رأس السنة الميلادية كانت مرتفعة وتسببت فى وصول نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة إلى أكثر من 90% خلال تلك الفترة، وكانت وافدة من دول أوروبا وأمريكا.

يشار إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال إجازات رأس السنة بلغت أكثر من 95%.