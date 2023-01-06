وظائف شاغرة في 3 بنوك بينها بنك مصر.. تعرف على الشروط

كشفت 3 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري عن حاجتها لشغل وظائف داخل تلك المؤسسات المالية، شرط توافر عددا من الشروط من بينها المؤهل والخبرة للحصول على الوظيفة التي يمكن التقديم لها عبر المواقع المعلنة.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في كل بنك على هذا النحو:

وظائف البنك العربي

أعلن الحساب الخاص بالبنك العربي على موقع «لينكد إن» عن حاجته لشغل وظيفتي مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشرط خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة أو محلل ائتمان، وفهم شامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، والقدرة على تطوير العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوافر مهارات تحليلية ونمذجة مثبتة وفهم شامل للبيانات المالية، والفهم الممتاز لممارسات الإقراض، إلى جانب مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.

وظيفة مدير علاقات الخصوم «الخدمات المصرفية للشركات»

- شهادة جامعية «ماجستير في إدارة الأعمال».

- من 6 إلى 8 سنوات خبرة في الأعمال المصرفية للشركات أو خبرة ذات صلة في المبيعات وإدارة العلاقات مع العملاء.

- فهم شامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية.

- القدرة على تطوير العلاقات مع الشركات التجارية وإدارتها.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.

وظائف بنك مصر

أما بنك مصر فأعلن عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، عن حاجته إلى وظيفة مدير التغيير بشروط هي:

- 8 سنوات خبرة في القطاع المصرفي.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير فرع.

- شهادة في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

- خبرة في تنسيق وتشغيل مبادرات إدارة التغيير الكبيرة في بيئة التحول.

- خبرة كبيرة في مشاركة كبار أصحاب المصلحة والعمل مع الموظفين الفنيين وغير التقنيين.

- فهم وتطبيق قوي لجانب إعداد التحول السريع.

- مهارات إدارة العلاقات الفعالة.

- مهارات ممتازة في إدارة الوقت وقدرة مثبتة على الوفاء بالمواعيد النهائية.

- مهارات ممتازة في الاتصال الشفوي والكتابي والعرض التقديمي.

وظائف البنك التجاري المصري

وعبر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي CIB، أعلن البنك عن حاجته لموظف يشغل وظيفة وكيل الاتصالات - الخارج، بشروط تضمنت ما يلي:

- حصوله على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- عامان خبرة في مبيعات التجزئة.

- نشيط ومتحمس.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.

- مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.