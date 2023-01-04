وظائف قيادية خالية بمحافظة القاهرة.. تعرف على التفاصيل والشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة محافظة القاهرة إلى شغل العديد من الوظائف القيادية الخالية بها، حيث جاء إعلان الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية التي يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإشراف عليها وإدارتها.

«الوطن» حصلت على مستندات وأوراق تتضمن شروط واجراءات التقدم لـ الوظائف القيادية المطروحة، وتستعرض في السطور والنقاط التالية هذه التفاصيل على النحو التالي :

نوع الوظائف المطروحة : وظائف قيادية

الجهة طالبة الإعلان:محافظة القاهرة

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:محافظة القاهرة

وصف الوظيفة:وظائف قيادية

كما موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف

المهارات الأساسية:كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل

:كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:أصل + 2 نسخـة من بيـان الحالة الوظيفية + الانجازات + مقترحات التطويـر للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، القدرات العلميـة والعملية له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، عدد (6) صور شخصية.

-جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة المعلنة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/01/01

نهاية الإعلان:2023/02/01

العدد المطلوب:10

بيانات الإتصال:الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.