وظائف للأطباء والتمريض في مصر وخارجها.. حوافز تتخطى 46 ألف جنيه

كشف موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعنى بتوفير وظائف داخل مصر وخارجها، عن توافر فرص عمل للعاملين في المجال الطبي والصيدلي، شرط توافر مجموعة من الخبرات والمؤهلات.

وظيفة أخصائية جلدية وتجميل

اسم الشركة: دار المعالى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28-40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الطب البشري).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 30000-42000 ريال سعودي، ما يعادل 276787.97 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000-7000 ريال سعودي، ما يعادل 46131.33 جنيه مصري.

وظيفة ممرض (مسعف)

اسم الشركة: كايرو ثري ايه.

مقر العمل: الواحات البحرية - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 -37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التمريض).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة دكتور صيدلي

اسم الشركة: مجموعة صيدليات دوس.

مقر العمل: التجمع الخامس - الزيتون - الظاهر - حدائق القبة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15.

سنوات الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23-45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 5000-7000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500-2000 جنيه مصري.

وظيفة خبيرة تجميل

اسم الشركة: مركز القاهره الطبي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة صيدليي الخارج

اسم الشركة: المنار لالحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة صيدلي فترة مسائية

اسم الشركة: الرباط.

مقر العمل: التجمع الخامس - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 7.

سنين الخبرة: سنة - ‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة طبيبه بشرية

اسم الشركة: مودرن إنجليش سكول.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الطب البشري).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدليات سالي.

مقر العمل: التجمع الخامس - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدليات سالي.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة ممرضات

اسم الشركة: ZO Skin Health.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 550 جنيها مصريا.