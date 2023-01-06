انهيار جزئي في منزل وتصدع آخر بسوهاج دون خسائر بشرية

تباشر الجهات المختصة بمركز ومدينة دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، التحقيق في انهيار جزئي بمنزل، حيث تبين انهيار الجزء الأمامي من المنزل وحدوث تصدع بعقار ملاصق ولا توجد خسائر بالأرواح، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وإخطار قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية التي انتقلت لمكان الانهيار.

إخطار بانهيار منزل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بحدوث انهيار جزئي بمنزل وتصدع آخر ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح، وتم إخطار كافة الجهات المختصة التي انتقلت إلى مكان الحادث.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي، وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بحدوث انهيار الجزء الأمامي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل غير مأهول بالسكان، ملك «محمد م ع»، 28 سنة، عامل، دون حدوث إصابات، بسبب تهالك المنزل وقدمه، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لاتخاذ اللازم.

تصدع منزل مجاور

ونتج عن عملية الانهيار حدوث بعض التصدعات بحائط منزل ملاصق مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك «علي ح م ع»، 52 عامًا، جزار، ويقيم بذات الناحية، يقطنه وأسرته، دون حدوث ثمة إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيق.