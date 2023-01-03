عاجل.. إصابة سيدة في انهيار منزل مكون من طابقين بنجع حمادي

أصيبت ربة منزل، منذ قليل، إثر انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية أولاد نجم في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بلاغ بانهيار منزل في نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، بنجع السراحنة التابعة لقرية أولاد نجم.

وانتقلت القيادات الأمنية بنجع حمادي إلى مقر البلاغ، وتبين إصابة ربة منزل إثر انهيار المنزل، فضلا عن وجود خسائر مادية وتلف في أثاث المنزل وأجهزة كهربائية وجهاز عروس.

نقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادي

ونُقلت المصابة إلى مستشفى نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما طلبت تقرير الهيئة الهندسية من مجلس مدينة نجع حمادي حول أسباب انهيار المنزل.