إصابة 3 أشخاص في انهيار حائط منزل أثناء ترميمه بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انهيار حائط منزل أثناء ترميمه في قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار حائط منزل بقرية صفط الخمار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار حائط منزل ملك «أحمد إبراهيم عبد الجواد»، أثناء ترميمه داخل قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والفحص تبين إصابة كلا من أحمد صفوت، 25 عاما، مصاب بكسر بالفخذ الأيمن وجروح طفيفة، يوسف لطفي، 24 عاما، مصاب بغيبوبة وكسر بالساقين، أحمد نبيل 33 عاما، مصاب باشتباه كسر وسحجات وكدمات، وجميعهم يقيمون بقرية صفط الخمار، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

كردون أمني للحفاظ على حياة المارة

وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، بانهيار الحائط أثناء إجراء أعمال ترميم للمنزل، وتم عمل كرودن أمني حفاظا على حياة المارة، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للمعاينة واتخاذ اللازم، والنيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.