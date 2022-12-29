انهيار منزل في سوق الخضار بالمنيا دون خسائر بشرية

انهار منزل قديم بمنطقة سوق الخضار في حي جنوب مدينة المنيا، دون مصابين أو أضرار بشرية، إذ جرى إخلائه من السكان، وعمل كردون أمني، حفاظا على حياة المارة.

انهيار منزل بسوق الخضار بشارع شادي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل ملك ورثة فوزي مسعود، كائن بسوق الخضار بشارع شادي المتفرع من الشيخ حسن بحي جنوب مدينة المنيا، دون مصابين أو أضرار بشرية.

فصل المرافق من مياه وغاز طبيعي وكهرباء

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين أن المنزل النهار قديم ومقام على مساحة 105 أمتار من 3 طوابق بالطوب اللبن، وتقطنه أسرة واحدة وتم إخلائها ونقلهم لدي أقاربهم حفاظا علي حياتهم.

كما انتقلت لجنة من حي جنوب مدينة المنيا والإدارة الهندسية والتنظيم وإجراء المعاينة تم فصل المرافق من مياه وغاز طبيعي وكهرباء، وتبين أن المنزل لا يشكل خطورة علي باقي المنازل المجاوره، وتم عمل كردون أمني حفاظا على حياة المارة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لإتخاذ اللازم.