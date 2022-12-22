انهيار سقف منزل في المنيا دون خسائر بشرية

انهار سقف منزل في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، دون وقوع مصابين أو أضرار بشرية، لأنه خال من السكان، وتم عمل كردون أمني حفاظا علي أرواح المواطنين.

انهيار جزئي داخل منزل

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة ملوي، تتضمن حدوث انهيار جزئي، بمنزل في حي جنوب مدينة ملوي، دون مصابين أو أضرار بشرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات هيئة الإسعاف، والفحص، تبين إنهيار سقف الطابق الثاني بمنزل قديم ملك «سيد علي» كائن في شارع مسجد الأقطم بحي جنوب مدينة ملوي، وأنه خالي من السكان ولاتوجد أي إصابات أو خسائر بشرية.

إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

أفادت التحريات الأولية لوحدة المباحث أن المنزل قديم ومقام من الطوب اللبن علي مساحة 75 مترا مربعًا، ولا يشكل أي خطورة على المنازل المجاورة، وتم فرض كردون أمني، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، حفاظا علي حياة المارة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة وإتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض علي النيابة العامة للتصرف.