أسباب وأعراض الإصابة بـ«الفلات فوت».. قد يسبب تشوه القدم وإعاقة الحركة

«الفلات فوت المكتسب» هي حالة يكون فيها أحد القدمين أو كلاهما مسطحًا ومثنيًا، بحيث يختفي القوس المعتاد في القدم، ويظهر ذلك بوضوح عند الوقوف والضغط على القدمين، وقد يظهر القوس أحيانًا عند رفع القدم، ويسبب هذا مشاكل في الحركة وألم يصل إلى حد عدم القدرة على الحركة ويحتاج إلى تدخل جراحي.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن يوسف جراح العظام وعضو الجمعية السويسرية للإصابات، أنه تكثر الشكوى من الفلات فوت المكتسب لدي السيدات في مرحلة تبدأ ما قبل سن الأربعين، ويحدث خلط لديهن بين «الفلات فوت» و«الشوكة العظمية»، موضخاً أن هذا الألم يصاحبه تغير في شكل القدم خصوصًا سقوط للقوس الداخلي «تفلطح القدم».

أسباب حدوث الفلات فوت

وأضاف جراح العظام، في حديثه لـ«الوطن»، أن التغير في شكل القدم قد يصاحبه قلب للقدم إلى الخارج وقد تحدث هذه المشكلة في قدم واحدة أو الاثنين معًا، موضحًا أن السبب الرئيسي للفلات فوت المكتسب هو التهاب أو تمزق وتآكل تدريجي في وتر الساق وأربطة الكاحل التي تعمل على دعم القوس، لافتًا إلى أن التشخيص المبكر له يمنع المريض من الدخول في تشوه القدم والإعاقة عن الحركة فيما بعد.

ويبدأ علاج «الفلات فوت» بأدوية مضادات الالتهاب والفرش الطبي المخصص لمثل هذه الحالات، وعمل تمارين تقوية للعضلات وفي بعض الحالات يكون الحل الجراحي مهم جدا حتي لا تحدث إعاقة كاملة للقدم وعدم القدرة على الحركة، وفقًا للطبيب الذي أكد أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يزيد المشكلة.

كيفية التغلب على مشكلة الفلات فوت

وأوضح الطبيب أعراض الفلات فوت، وتتمثل في الشعور بألم في القدم والقوس أو الكاحل والكعب وتشنجات الساق وألم في القوس عند المشي أو تغيرات في طريقة المشي وانحراف أصابع القدم، ولتقليل حدوث «الفلات فوت» نصح الطبيب بارتداء أحذية مناسبة تدعم القدم، والحفاظ على وزن صحي، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة.