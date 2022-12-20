قناة الحياة تستعرض «قدم صحيح» مبادرة لعلاج 2000 من مصابي القدم السكري

عرضت فضائية الحياة، تقريرًا عن تنظيم مؤسسة صناع الخير لمبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري من غير القادرين بمحافظة قنا، ممن تم الكشف الطبي عليهم في القافلة الطبية «ستر وعافية 9و10»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حصلوا على حقيبة العلاج والغيارات تكفي لمدة 6 أشهر

ونقل المرضى لغرف مبادرة قدم صحيح بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، لبدء رحلة الحماية من بتر أقدامهم.

وسجلت المبادرة 2000 حالة قدم سكري، وحصلوا على حقيبة العلاج والغيارات، التي تكفي المريض لمدة 6 أشهر، وتحتوي الحقيبة على أدوية غالية الثمن، يتجاوز سعرها آلاف الجنيهات.

ووزعت المبادرة 1200 حقيقة غيارات وأدوية على مرضى القدم السكري، بتكلفة تصل لـ4 ملايين جنيه، بمشاركة أطباء وقعوا الكشف الطبي على المرضى من غير القادرين، بالاضافة للرعاية التوعوية لحماية مرضى القدم السكري من البتر.