حوادث اليوم.. مقتل مسن في الجيزة وضبط 27 تاجر مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من كشف ملابسات العديد من الوقائع والجرائم في المحافظات المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم.

شقيقان يقتلان شقيقهما الثالث في أسوان

في مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، تمكنت أجهزة الأمن من كشف غموض العثور على جثة لأحد الأشخاص في مجرى المياه، وتبين من خلال التحريات أن وراء الواقعة 3 أشخاص من بينهم شقيقي المجني عليه، وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على 27 تاجر مخدرات في القليوبية

وفي نطاق محافظة القليوبية نجحت الأجهزة الأمنية في تنظيم حملة أمنية استهدفت المحافظة، وأسفرت عن عدة نتائج إيجابية، والتي يأتي من أبرزها القبض على عدد 24 قضية تجارة مخدرات كانت بحوزة عدد 27 متهم، لدى 5 من المتهمين معلومات جنائية سابقة.

مقتل مسن على يد لصين في الطالبية

وفي منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بقتل أحد المسنين داخل شقته السكنية، وكشفت التحريات أن المتهمين سرقوا شقته، واعترفوا بالواقعة وأنها كانت بغرض السرقة، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم.