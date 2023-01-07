تفاصيل برنامج «القطار الإعلامي الكشفي» لتدريب 3000 شخص بمراكز الشباب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برنامج القطار الإعلامي الكشفي scout media train، لتدريب 3000 جوال وجوالة بمراكز الشباب على المهارات الإعلامية المختلفة وتطويرهم.

أطلقت وزارة الشباب والرياضة هذا التدريب الخاص ببرنامج القطار الإعلامي الكشفي، وهو من تنفيذ الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.

تفاصيل برنامج القطار الإعلامي

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل برنامج القطار الإعلامي الكشفي scout media train لتدريب 3000 جوال وجوالة بمراكز الشباب على المهارات الإعلامية الأساسية في مجال الإعلام الكشفي، والذي يتضمن 4 تخصصات التصوير - المونتاج - التصميم - التسويق الالكتروني الكشفي.

ونشرت وزارة الشباب، مواعيد الدورات التدريبية للقطار الإعلامي الكشفي.

وذكرت وزارة الشباب، أن البرنامج يتضمن اختيار وإعداد اللجان الإعلامية الكشفية بالمحافظات للقيام بعملهم داخل المحافظة ومراكز الشباب من التسويق للفرق الكشفية بمراكز الشباب وإعداد التقارير الصحفية.

ويتم اختيار المتميزين في هذا البرنامج، من كل محافظة خلال رحلة القطار بالمحافظات لانضمامهم للجنة الإعلامية المركزية لجوالة مراكز الشباب بالوزارة وإعداد جيل جديد للعمل علي تنشيط الحركة الكشفية داخل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية