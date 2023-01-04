يوم توظيفي من وزارة الشباب والرياضة.. المميزات والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي وفقا لما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل يوم توظيفي من وزارة الشباب

وأعلنت وزارة الشباب، عن حاجة شركة أسواق العثيم، لشغل الوظائف الآتية:

- سائق درجة ثانية.

- عامل مخزن.

- سائق كلارك.

مميزات الحصول على الوظائف

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، بعض المميزات التي يمكن الحصول عليها عند القبول في هذه الوظائف وهي كما يلي:

- رواتب مجزية.

- تأمينات اجتماعية.

- تأمين طبي.

- توفير وسيلة انتقال.

شروط التقديم على الوظائف

1- أن يتراوح السن من 20 سنة إلى 40 سنة.

2- تقديم موقف واضح من التجنيد.

موعد ومكان التنفيذ

يقام اليوم التوظيفي الثلاثاء المقبل الموافق 10 يناير 2022، من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا، في مركز شباب بلبيس، بمحافظة الشرقية.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، من خلال الدخول على منصة توظيف مصر، أو يمكن ملء الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد من خلال الضغط هنا.