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وزارة الشباب تُطلق قافلتها التعليمية والتنويرية العاشرة بـ«حي الأسمرات»

القوافل تنفذ بـ16 محافظة بالتعاون مع التربية والتعليم والتنمية المحلية

كتب:

محمد أيمن سالم
10:49 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة

تطلق وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، غدًا الأربعاء ، قافلتها التعليمية والتنويرية العاشرة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة ، علي مدار يومين بمدرسة " تحيا مصر 1 " و" مدرسة تحيا مصر 5 ، تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا " وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ ، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء .

ويشارك ضمن القوافل التعليمية نُخبة وزنهمن الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة ، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة

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