لو عاوز تشتغل.. تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح من وزارة الشباب في قنا

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، توافر عدد من فرص العمل، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر.

يوم توظيفي مفتوح من زارة الشباب والرياضة

وتطلب الشركة، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التعاقد على وظائف فرد أمن.

شروط الحصول على وظيفة

ويشترط توافر بعض الشروط في المتقدمين للحصول على الوظيفة، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، وهي كما يلي:

1- العمر من 21 لـ40 سنة، مع توافر اللياقة البدنية.

2- وضوح الموقف من التجنيد.

3- يجيد القراءة والكتابة.

4- لديه خبرة جدية في العمل.

5- يقبل الذكور فقط.

المميزات

- مرتبات مجزية

- إقامة وإعاشة كاملة (سكن و3 وجبات يوميا).

العمل 12ساعة يوميا صباحا أو مساء.

- الإجازات كل 25 يوما عمل، و5 أيام إجازة.

- يوجد تأمين صحي واجتماعي، التنقلات الداخلية مسؤولية الشركة.

- فرص ترقيات مع زيادة في الراتب لمن يثبت كفاءة في العمل.

موعد ومكان التنفيذ

مركز شباب النجاحية بنجع حمادي - قنا.

- يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2022 من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.

وعلى الراغبين في التقديم وحضور اليوم التوظيفي ملئ الاستمارة، والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.