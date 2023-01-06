بتر ساق طفل سقط من قطار في مركز إدكو بالبحيرة

أصيب طفل ببتر في ساقه، إثر سقوطه من قطار في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وذلك لوقوفه على باب العربة بشكل مخالف أثناء تحرك القطار بشكل سريع، وتم نقله إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

بتر ساق طفل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بتر ساق طفل إثر سقوطه من قطار بناطق دائرة المركز، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أحمد خالد نصر الله، 14سنة، مقيم بقرية الطرح مركز إدكو، حيث سقط من القطار أثناء تحركه بشكل سريع، وذلك إثر وقوفه على باب العربة بشكل مخالف، وتم نقه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.