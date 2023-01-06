فتاة في العشرينات أصبحت مليونيرة خلال عام.. كيف جمعت ثروتها من الصفر؟

نجحت فتاة أمريكية الجنسية تبلغ من العمر 28 عاما في تحقيق حلمها وهدفها بأن تصبح مليونيرة، خلال العام الماضي، الذي كان فيه الكثير من رجال الأعمال يكافحون الخسائر وسوء الأحوال الاقتصادية في العديد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

السر في شراكات العلامات التجارية

وأصبحت الشابة لورين سيمونز، سيدة أعمال مليونيرة تعمل في العديد من المجالات، بداية من الدخول في شراكات مع العلامات التجارية، إلى الظهور التلفزيوني، وصولاً إلى الإخراج السينمائي، وغير ذلك من الأعمال المختلفة التي أوصلتها إلى القمة التي كانت تطمح لها طوال حياتها السابقة.

وبفضل براعة لورين في العمل مع وجود أخلاقيات عالية لديها، وبفضل بعض التحركات المالية الذكية في عام 2022، واصلت الفتاة لورين سيمونز، بناء إمبراطوريتها المالية وحققت هدفها لكسب مليون دولار في غضون عام، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وأشار تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن عام 2022، شكل علامة فارقة بالنسبة للفتاة سيمونز، فقد كانت تعمل في السابق في مجال التداولات بالأسهم في بورصة نيويورك، وكانت تتقاضى راتباً يبلغ 12 ألف دولار في السنة، أي ألف دولار شهرياً، بينما كان زملاؤها الذكور يحققون عشرة أضعاف ذلك.

وأضاف التقرير أنه بفضل الثروة التي حققتها سريعا خلال العام الماضي استطاعت سيمونز شراء أول منزل لها، ويقع في لوس أنجلوس، حيث استطاعت سيمونز أن تقفز براتبها خلال العام الماضي إلى 650 ألف دولار، أي ما يعني 54 ألف دولار شهريا.

شكل عام 2022 علامة فارقة بالنسبة للفتاة سيمونز

وقالت سيمونز، إنّها تعيد تقييم مدى تحملها للمخاطر وتحث على توخي الحذر من عدم اليقين خلال العام الجديد 2023، وذلك بعد عام من التقلبات الذي تأثر فيه الأمريكيونبشكل كبير بسبب ارتفاع نسبة التضخم، وتقلب سوق الأسهم ومشاكل سلاسل التوريد.

وشكل عام 2022، علامة فارقة بالنسبة للفتاة سيمونز، فقد كانت تعمل في السابق في مجال التداولات بالأسهم في بورصة نيويورك، وكانت تتقاضى راتباً يبلغ 12 ألف دولار في السنة، أي ألف دولار شهرياً، بينما كان زملاؤها الذكور يحققون عشرة أضعاف ذلك.