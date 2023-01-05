«البورصة»: مصر ستصبح المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الأفريقية

تستهدف البورصة المصرية، أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الأفريقية، بحسب ما أعلنته في تقريرها السنوي.

وكشف تقرير البورصة المصرية السنوي 2023، أن هناك 6 أهداف رئيسية للسوق الأفريقي الطوعي، لتداول شهادات الكربون وهي كالتالي:

الهدف الأول: الترويج لأسواق الكربون الطوعية محليًا وإقليميًا.

الهدف الثاني: تشجيع الحد من الانبعاثات المحلية من الغازات الدفينة عن طريق الموافقة على إصدار أرصدة الكربون.

الهدف الثالث: رفع مستوى الوعي بخصوص مخاطر تغير المناخ بين القطاعين العام والخاص.

الهدف الرابع: إعداد المستفيدين لاتفاقيات خفض الانبعاثات المحتملة.

الهدف الخامس: استهداف نسبة من سوق الإصدار في القارة الأفريقية إلى أن يتم البدء في إصدار شهادات مصرية عن طريق شركة ليبرا كاربون.

الهدف السادس: تحفيز المشاركين على دمج مبادئ ESG في استراتيجياتهم الاستثمارية.

القيمة المضافة لتداول شهادات الكربون

وأضح تقرير البورصة المصرية السنوي 2023، أن القيمة المضافة لتداول شهادات الكربون، تتمثل في عمليات تطوير ومساعدة الشركات على خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون للمشروعات مباشرة.

أيضًا تتمثل القمية المضافة لشهادات الكربون، في عمليات التدقيق والمراجعة والتأكد من صلاحية الشهادات المصدرة ومطابقتها للمعايير الدولية.

سوق منظم يسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها.

الترويج لسوق الكربون

المتطلبات التنظيمية والتكنولوجية، ومن المخطط أن يشهد عام 2023 الترويج لسوق الكربون كمنصة لتداول شهادات الكربون من الدول الأفريقية وتسجيل الشهادات في السوق.

تداول شهادات الكربون المصدرة

ومن المتوقع وفقًا لتقرير البورصة المصرية السنوي 2023، أن يشهد عام 2024 تداول شهادات الكربون المصدرة من خلال شركة ليبرا كاربون في مصر للشركات والمشروعات.