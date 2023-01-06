القبض على 3 أشخاص قتلوا عاملا في الأزبكية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال تبين إصابة عامل بمصنع رخام يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة، بطعنة في الصدر وقرر بأنه حال مروره بدائرة القسم وبصحبته صديقه، عامل بمصنع رخام، يحمل جنسية ذات الدولة، مقيم بذات العنوان، توفي متأثراً بإصابته بطعنة بالصدر، وفوجئ بقيام ثلاثة أشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، لا يعلم بياناتهم، بإستيقافهما للاستيلاء على معلقاتهما الشخصية ولدى رفضهما قاموا بالتعدي عليهما بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهما والتي أودت بحياة الثاني.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديدهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف سرقة المجني عليهما بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية