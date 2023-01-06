طرق بسيطة يمكن من خلالها الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من بوابة مرور مصر الإلكترونية التي يمكن من خلالها أيضًا الاستعلام عن محالفات المرور للدراجة النارية وتقديم طلبات التظلمات وطرق الدفع المختلفة سواء عن طريق التوجه لنيابة المرور والسداد عن طريق ماكينات فورى ، ولذلك تستعرض «الوطن» 6 طرق سهلة للحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور.

أولا: الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك

ثانيًا: تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ثالثًا: الضغط على "كون لوحتك الآن".

رابعًا: كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

خامسًا: يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

سادسًا: فى حالة الفوز باللوحة يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.