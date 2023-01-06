ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي وتهريب الذهب بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزتهم مبلغ مالي 7 ملايين جنيه، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي وتهريب الذهب.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالاشتراك مع عدد 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد، إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام المقاصة، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات وأحد عناصر التشكيل، واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما مبلغ مالي 7 ملايين جنيه وعدد 6 سبائك ذهبية مهربة والأوراق والمستندات الدالة على ذلك وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.