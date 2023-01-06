ضبط شخص حوّل مسكنه إلى وكر لتصنيع المواد المخدرة بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة بقصد الاتجار، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع المواد المخدرة، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الإستروكس تزن 5 كيلو جرام ومبلغ مالي والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة و2 ماكينة تغليف وكمية من الأكياس معدة للتعبئة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 150 ألف جنيه.

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار

وفي بيان آخر للداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وعُثر بحوزتهما على كمية من «مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البودر- مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة - ميزان حساس - سلاح أبيض».

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.