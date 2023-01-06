تراجع أسعار الحمام اليوم بأسواق المحافظات.. «قشر البندق» بـ305 جنيهات

أكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وأستاذ الدواجن بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الحمام اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا لجميع الأنواع، وخاصة حمام السبق المعروف والسلالات الفردية والتي تنتمي لها عائلات الحمام الموجودة في شتى المحافظات.

أسعار الحمام اليوم بالمحافظات

وقال «زكريا» في تصريحات لـ«الوطن»، إن قائمة أسعار الحمام اليوم بالمحافظات من السلالات المتنوعة كالتالي:

سعر جوز الحمام جمعية 275 جنيها.

سعر جوز الحمام العبسي 155 جنيها.

سعر الحمام الأسترالي 575 جنيها.

سعر الحمام جمعية سبق 3 آلاف و490 جنيها.

سعر حمام زغاليل روماني 120 جنيها.

سعر الحمام روماني أصفر 370 جنيها.

سعر الحمام الفرنساوي اللاحم 335 جنيها.

سعر الحمام الهزاز 255 جنيها.

وفرة في أنواع الحمام بالأسواق

وأضاف أن أسعار الحمام اليوم بالمحافظات جيدة للغاية، بالإضافة لنشاط حركة البيع والشراء لكثرة المعروض منها في هذا التوقيت، موضحا أن الأسعاؤر جاءت كالتالي:

سعر الحمام زغاليل زاجل 620 جنيها.

سعر الحمام العنبري 250 جنيها.

سعر الحمام الكنج 510 جنيهات.

سعر حمام أمري 105جنيهات.

سعر الحمام الزغاليل البلدي 50 جنيها.

سعر الحمام الكشكي 235 جنيها.

سعر الحمام روماني 515 جنيها.

سعر الحمام الكاري 520 جنيها.

سعر الحمام الأبلق بسعر 300 جنيه.

سعر الحمام قشر البندق بسعر 305 جنيهات.