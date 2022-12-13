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قناة الحياة تستعرض أعمال إنشاء أول مركز طب أسرة بقرية الحمام في بني سويف

كتب:

شريف سليمان
04:47 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن تواصل العمل لإنشاء أول مركز طب أسرة بالوحدة المحلية لقرية الحمام التابعة لمركز ناصر، إذ بلغت نسبة التنفيذ 73%، وجرى توفير 150 فرصة عمل.

ويعمل مركز طب الأسرة بالوحدة المحلية لقرية الحمام بمحافظة بني سويف، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنه مقام على مساحة 1400 متر مربع بارتفاع 3 طوابق.

مركز طب الأسرة يخدم 28 ألف نسمة بقرى الحمام وبني خليفة والمنصورة والحرجة ومنشأة هديب وغيط البحاري و14 تابعا، وتبلغ تكلفة إنشاء مركز طب أسرة الوحدة المحلية لقرية الحمام 39 مليون جنيه.

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